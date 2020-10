A prefeitura de Rio Branco empossou na manhã desta segunda-feira, 26, mais 42 novos servidores efetivos, aprovados em cursos públicos e que reforçarão as ações da Secretaria Municipal de Educação – SEME.

Os profissionais foram aprovados nos concursos públicos nº 01/2016 e 01/2019, para os cargos de assistente escolar, assistente de creche, cuidador pessoal, merendeira, motorista, professor da Educação Infantil, professor da Pré-Escola, professor de creche, professor da Educação Fundamental da Zona Urbana, professor da Educação Fundamental da Zona Rural, professor da Educação Especial – mediador e professor da Educação Especial – AE.

O secretário municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação, Josué Santos, deu as boas-vindas aos novos trabalhadores do Município. Ele falou do esforço que a atual gestão municipal envidou para efetuar a contratação dos candidatos aprovados para os cargos de servidores efetivos do quadro de profissionais do Município.

“Estou muito feliz em dar as boas-vindas a vocês, que a partir de agora passam a integrar o quadro de trabalhadores de Rio Branco, a primeira e única capital do Brasil com 100% de seus servidores sendo efetivos”, enfatizou.

Santos lembrou que para que isso fosse possível a atual gestão municipal teve que fazer corte de despesas, inclusive extinguindo cargos comissionados e alguns setores da máquina municipal. “Foi feito um esforço muito grande para que hoje nós estivéssemos aqui, nesta solenidade de posse. Sejam bem vindos à Prefeitura de Rio Branco”, salientou.

Em discurso feito em LIBRAS (linguagem de sinais), a professora Ana Carolina falou em nome de todos os empossados. Ela disse que tratava-se de um dia muito especial e agradeceu o esforço da atual gestão municipal para contratar os candidatos aprovados nos dois certames. “Gostaria de ressaltar que é a primeira vez que a Prefeitura faz um concurso para a área de Educação Bilíngue”, afirmou.

Importância e reconhecimento

Carolina afirmou: “este é um momento de muita importância e, também de reconhecimento do esforço”, salientou. “Gostaria de agradece à Prefeitura pela sensibilidade para com a área da Educação Inclusiva. Estou muito emocionada neste momento”, disse a professora.

A chefe de Gabinete da Prefeita Socorro Neri, Rozária Maia, fez uma breve saudação aos novos servidores e demais presentes. Ela disse justificou a ausência da prefeita no evento. “Ela pediu que eu transmitisse a vocês o desejo de estar aqui neste momento, todavia, tendo em vista o processo eleitoral, optou por não se fazer presente”, disse Maia.

Dedicação

A secretária municipal de Educação, Vômea Araújo, deu as boas vindas aos empossados e lembrou que muitos já trabalharam como servidores temporários. “E todo ano era aquela incerteza: será que eu continuo? será que não? Agora a situação mudou. Daqui pra frente vocês serão efetivos e nós contaremos com cada um de vocês para fazer esse trabalho”, enfatizou.

A secretária destacou a importância de cada servidor para a educação municipal e pediu a dedicação de todos. “Do agente de portaria, passando pela merendeira, ao professor, todos são muito importantes. Daí o nosso pedido de que se dediquem ao máximo em suas funções. A Secretaria Municipal de Educação é uma família. Se sintam muito bem acolhidos”, concluiu Vômea.