A Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Assistência Farmacêutica, divulgou o Boletim nº 12 nesta quarta-feira, 28, referente à aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação de medicamentos para o tratamento da Covid-19, em Rio Branco.

Ivermectina 6mg e Azitromicina 500mg, já estão disponíveis para os cidadãos rio-branquenses. Estão disponíveis nos seguintes locais: URAPs, INTO, Cidade do Povo e Barral y Barral.

O medicamento Cloroquina só pode ser entregue mediante apresentação do receituário de controle especial, em duas vias, documento de identidade e o termo de consentimento assinado pelo médico e paciente.

Amoxicilina + Clavulanato de potássio 500mg+125mg comprimido e Amoxicilina + Clavulanato de potássio 50mg+12,5mg/ml susp. Oral, 105ml estão em falta nas farmácias municipais, encontram-se em distribuição nas URAPs, no Into, na Cidade do Povo e na Policlínica Barral y Barral. A compra emergencial está sendo finalizada.

Para retirada de medicamentos é necessário apresentar receita atualizada, em duas vias, cartão SUS ou número do GMUS, identidade (no caso de medicamento sujeito a controle especial).

Os pacientes ou seus familiares podem receber mais informações pelo fone (68) 3227-1239.

BOLETIM FARMACÊUTICO