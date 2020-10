O que era para ser uma festa se transformou em uma confusão, depois que fogos maus posicionados quase incendiaram hotéis e uma briga com influenciador digital foi parar na delegacia.

Militantes caminhavam em direção ao local onde aconteceria a inauguração do Comitê Central de Campanha do candidato Minoru Kimpara (PSDB), quando uma bateria de fogos que estava posicionada em um terreno baldio nas proximidades do Hotel João Paulo incendiou o matagal do entorno.

Nessa hora o polêmico Influenciador Digital Hedislande Gadelha, estava nas proximidades e começou a gravar uma live. Nessa hora Gadelha falava da irresponsabilidade da equipe de Minoru, que não tomou os cuidados devidos e colocou o centro da cidade em risco de um grande incêndio.

No exato momento da live, um dos militantes se aproxima de Hedislande e pergunta; ‘Você é o Hedislande? Ele responde sim, meu querido’. Daí a live foi interrompida, sendo nesse momento que ele desfere uma a mão em Gadelha e só depois os fatos vieram átona.

Em outro vídeo, Hedislande já aparece na delegacia de Flagrantes, concedendo entrevista ao Repórter Ithamar Souza do site Ecos da Notícias, onde relata o ocorrido.

No vídeo ele afirma que foi agredido por cerca de 20 militantes do PSDB e que os mesmos roubaram seu celular. Assista a versão dada por ele;

Outro vídeo divulgado, mostra um internauta que estar no local do ocorrido e relata a correria e confusão. As pessoas não sabem se apagam o fogo, ou se apartam a briga dos militantes com Hedislande Gadelha. O mesmo se apresenta como eleitor de Minoru, mas afirma que depois dessa confusão, não vai mais votar no Tucano.

Tentamos fazer contato com a direção do PSDB, mas até o fechamento da matéria não obtivemos retorno.