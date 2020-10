O secretário municipal de finanças de Marilete é o senhor Ramundinho Damasceno; esposo da vice de Bebé, vice na chapa do DEM e que tem tido dificuldades para tentar se desvincular da pior gestão que Tarauacá já teve nos últimos 12 anos.

A eleição na terra do Abacaxi, conta com seis candidatos sendo uma das mais disputadas do estado. Nenhuma pesquisa oficial foi divulgada até aqui, mas pelo volume de campanha, os candidatos Chagas Batista (PCdoB), Júnior Feitosa (MDB) e Abdias da Farmácia (DEM) disputam no andar de cima e polarizam a eleição.

O desgaste da prefeita Marilete Vitorino (PSD) é tão grande, que Abdias esconde o secretário de finanças e esposo de sua vice, para não passar constrangimentos e a população ver que ele é o candidato da falida administração atual.

Mas Abdias sabe que Tarauacá é terra de muro baixo e que, a cidade inteira já sabe que Raimundinho afirmou que quer que ele ganhe para dar continuidade ao que Marilete vem fazendo.