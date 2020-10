Desde que a pandemia chegou e afetou as famílias Gujaraenses, a prefeitura municipal vem implementando medidas de prevenção e combate que se tornaram referências no estado do Amazonas. Esse trabalho vem incomodando alguns opositores, que insistem em fazer politicagem e atrapalhar as ações que até aqui trouxeram resultados satisfatórios e reconhecimento da população da cidade.

Desta vez espalharam através do Blog desinformado do tal Zacarias, suspeitas sobre aquisição de 300 cestas básicas para ajudar as famílias de baixa renda da cidade. Estas que perderam seus empregos e ficaram sem condições de se manter durante o período crítico do COVID-19. O secretário Municipal de Saúde Braz Melo se diz surpreso com o nível de baixaria e mentiras que algumas pessoas estão espalhando e acalma a população sobre a entrega dos alimentos.

“A prefeitura comprou mais de 300 cestas básicas e elas estão todas no depósito, pois estamos em período eleitoral e tudo que a oposição quer é ver elas sendo distribuídas e depois ir na justiça fazer denúncias e dizer que é troca de votos.

As mais de 300 cestas básicas, estão guardadas em depósito, aguardando orientações do MP

Mandamos um ofício para o Ministério Público, onde informamos a necessidade de fazer essa distribuição para as famílias carentes de nossa cidade”, disse Bráz.

O Secretário apresentou a cópia do ofício enviado ao Ministério Público do Amazonas, que vai assinado por ele e a secretária municipal de Assistência Social Maria Ligiane, onde relatam a necessidade de executar tal ação.

Bráz Melo ainda diz, que a população contemplada com a entrega de cestas básicas, podem ficar despreocupadas, pois assim que tiverem as orientações do MP, realizarão a distribuição como ocorreu nas vezes anteriores.

Ordean Silva (PP) e seu vice Adaildo Melo, são favoritos para ganhar a eleição novamente em Guajará, isso tem despertado o desespero dos adversários políticos.

Cópia do ofício enviado ao Ministério público do Amazonas