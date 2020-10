Com centenas de apoiadores e candidatos a vereadores, o vice Henrique Afonso puxou a caminhada pelas ruas da Escola Técnica e parte do Colégio. Zequinha e Henrique estão percorrendo todas as comunidades urbanas e rurais de Cruzeiro do Sul, tendo um volume de campanha superior aos demais adversários e demonstrando porque lideram as pesquisas de intenção de voto.

As últimas atividades tiveram a presença do governador Gladson Cameli, presidente da ALEAC Nicolau Júnior, Senador Sérgio Petecão e da primeira Dama Ana Paula Cameli.