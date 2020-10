Quando a Justiça Eleitoral divulgou as seis candidaturas, apenas três candidatos tinham registrados seus planos de governo. Batista, Júnior Feitosa e Basto Viana. E

uma das propostas do candidato do PCdoB, é o programa jovem líder. Que também foi tema do seu programa eleitoral.

Segundo a proposta de Batista e Príncipe, serão distribuídas mil bolsas para jovens líderes que se destacarem nas salas de aulas , nos grupos de jovens e entidades filantrópicas. Essa ideia do candidato foi copiado pela chapa adversária, com uma diferença. Eles só prometem 300 bolsas.

Vale lembrar que a distribuição de bolsas para estudantes em Tarauacá tem o registro autenticado de Batista, porque ele é o autor da lei que beneficia os estudantes que obtém as melhores notas nas escolas do município. isso mostra que como vereador Batista fez muito pela juventude e fará muito mais como prefeito.

Batista tem mostrado que é o candidato mais preparado para administrar Tarauacá, a prova disso é o plágio de seu plano de governo pelo concorrente.

Assessoria