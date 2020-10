A Fundação FCCV realizou, nesta última semana, um faxinaço na Escola Municipal Padre Alfredo Nuss, no bairro da Cohab, em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Com este trabalho, melhoram as condições de ensino e aprendizagem da unidade de ensino.

Foram realizados serviços de limpeza e manutenção com o objetivo de melhorar ainda mais as condições da unidade de ensino, tanto para estudantes quanto para os profissionais da educação.

Estas atividades integram o Projeto Faxinaço, que tem como objetivo combater focos de mosquitos transmissores de doenças e promover uma limpeza geral dos locais. As ações atuam tanto para o combate ao focos de mosquitos como para a manutenção das unidades de ensino do município.