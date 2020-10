Assessoria – Em reconhecimento aos relevantes serviços prestados durante o período de atuação no cargo de comandantes-gerais do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC), dez coronéis da reserva foram homenageados pelo governo do Estado do Acre com a entrega da Medalha de Comando – Coragem e Abnegação, nesta segunda-feira, 26. A honraria foi criada especialmente para enaltecer o trabalho desses profissionais em prol da população.

Em seu pronunciamento, o governador Gladson Cameli destacou a bravura e o comprometimento dos ex-comandantes na brilhante trajetória do Corpo de Bombeiros acreano. Para o gestor, os militares são exemplo e suas valiosas contribuições ajudaram no desenvolvimento do Acre.

“O momento é de muita gratidão da nossa parte a estes ex-comandantes. Eles contribuíram diretamente para o progresso do nosso estado. Cabe a mim, como governador, fazer este reconhecimento e aproveitar a experiência de cada um deles para que possamos aperfeiçoar ainda mais o serviço do Corpo de Bombeiros”, afirmou.

Antônio Oliveira da Costa estava entre os homenageados. O coronel aposentado se orgulha de ter sido o primeiro bombeiro oficial formado do Acre e, ainda, o primeiro comandante-geral da instituição. Juntamente com seus colegas de farda, o militar enfrentou os grandes desafios dos anos iniciais da corporação.

“Este é um momento em que eu me sinto honrado pela homenagem e reconhecimento do trabalho que, ao longo da história do Corpo de Bombeiros, conseguimos realizar. Fica aqui a minha gratidão ao comandante-geral por esta iniciativa brilhante”, ressaltou.

Outro ex-comandante a receber a condecoração foi o coronel João de Jesus Oliveira da Silva. Ao longo de 32 anos de carreira, o militar prestou seus serviços ao povo acreano. Em 2015, como coordenador da Defesa Civil Estadual, atuou arduamente durante a maior cheia já registrada na bacia do rio Acre em mais de um século.

“Esta homenagem nos coroa com aquela sensação de dever cumprido. Comecei como soldado da Polícia Militar e encerrei como comandante-geral do Corpo de Bombeiros e isso, para mim, é uma honra. É com muita alegria e satisfação que recebemos essa honraria”, pontuou.

Também foram agraciados os seguintes ex-comandantes da corporação: coronel Ricardo Alexandre Fernandes; coronel Edmilson Coutinho de Brito; coronel Anadir Dias de Carvalho Neto; coronel José Sidney de Araújo Silva; coronel José Henrique Barbosa de Albuquerque; coronel Flávio Ferreira Pires; coronel José Alberto Flores da Silva; e o coronel Roney Cunha da Conceição.

“Fico muito feliz pela decisão do governador Gladson Cameli em reconhecer, nesta solenidade de entrega de medalhas, aqueles que tanto contribuíram para o sucesso da nossa instituição. Acredito que estamos no caminho certo e isso se reflete no crescimento da nossa corporação. Tenho certeza que o Corpo de Bombeiros será uma instituição ainda mais forte e presente em todos os rincões do nosso estado”, comentou o atual comandante-geral do CBMAC, coronel Carlos Batista.

Mais homenageados

A solenidade, realizada no Memorial dos Autonomistas, em Rio Branco, foi marcada por diversas homenagens a outras autoridades militares e civis. O chefe do Gabinete Militar, coronel Amarildo Camargo, o procurador-geral do Estado, João Paulo Setti Aguiar, e o subprocurador-geral do Estado, Leonardo Silva Cesário Rosa, receberam a Medalha Imperador Dom Pedro II – Grau III – Grão Oficial.

Já o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN), coronel Luiz Monteiro da Silva Júnior, o subcomandante da mesma corporação, coronel Josenildo Acioli Bento, e o comandante do Serviço de Operações da instituição potiguar, major Christiano Wanderley Couceiro Costa foram honrados, respectivamente, com a Medalha Imperador Dom Pedro II – Grau II – Grão Comendador e Grau IV – Grão Cavaleiro.

“Fico muito lisonjeado por receber essa comenda referente a minha contribuição pelo fortalecimento e engrandecimento da corporação, especificamente, no Estado do Acre”, declarou o subcomandante do Corpo de Bombeiros norte-rio-grandense.

No mesmo evento, houve o agraciamento ao comandante-geral do CBMAC, coronel Carlos Batista, ao subcomandante-geral, coronel Charles Santos, e ao ajudante de ordens do comandante-geral, capitão Marcos Coutinho, por meio a Medalha do Mérito Major José Osias da Silva, a mais alta condecoração concedida pelo Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte.

A cerimônia contou também com a participação do vice-governador, Major Rocha; do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Paulo César Gomes; do diretor-geral de Polícia Civil, Josemar Portes; do diretor-presidente do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Arlenilson Cunha; e familiares dos homenageados.