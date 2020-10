Ordean se mostrou animado e disse que é uma obrigação sua e de seu vice Adaildo, andar em cada localidade do município para prestar conta de tudo de bom que foi realizado nesse primeiro mandato. Nos bairros CEAN e Igarapé Grande, moradores receberam a visita de Ordean com carinho e declararam apoio por mais um mandato.

“É dever de qualquer gestor público mostrar para as pessoas tudo que fizeram, uma cidade tem muitos problemas e é obrigação de quem governa trabalhar para apontar as soluções. Fizemos muita coisa boa pela nossa cidade e é gratificante poder andar nas ruas, entrar nas casas e receber um obrigado. Só temos agradecer e dizer que estamos preparados para mais um mandato que virá, com a Força que vem do Povo”, finalizou Ordean Silva.

A Campanha em Guajará tem sido de muitas visitas e conversas com apoiadores, pois devido a pandemia o prefeito priorizou o cuidado e definiu regras que evitem aglomerações e risco de contagio do COVID-19, uma grande demonstração de que as vidas das pessoas devem ser preservadas.

Favorito na disputa pela prefeitura de Guajará, Ordean Silva e Adaildo Melo seguem andando e conversando com moradores em todas as comunidades do município.