A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), por meio do Núcleo da Cidadania, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Acre (Sebrae), a Associação de Defensoras e Defensores Públicos do Acre (Adpacre), em conjunto com a Federação do Comércio do Estado do Acre (Fecomércio) e Rede Amazônica, lançaram nesta terça-feira, 27, a campanha “Conexão do Bem”, que faz parte da 11ª edição do projeto “Defensoria ao seu lado, cidadania mais perto de você”.

Além dos atendimentos jurídicos e sociais, a edição especial em alusão ao Dia Internacional do Idoso e ao Dia das Crianças, ambos celebrados em outubro, visa arrecadar doações para instituições de acolhimento a idosos, crianças e adolescentes.

O que doar?

Podem ser doados produtos alimentícios não perecíveis, material de higiene pessoal (creme dental infantil e adulto, escova de dentes, sabonete e xampu), roupas de cama e banho, álcool 70% líquido ou em gel, fraldas infantis e geriátricas e brinquedos.

Além dos itens pedidos, qualquer doação é bem-vinda, inclusive financeira. A conta para transferência é:

Banco do Brasil – Agência: 3022-8

Conta Poupança: 25093-7 – Variação: 51

CNPJ:84.330.604/0001-96 – Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Acre

Pontos de Arrecadação

As doações podem ser entregues até o dia 5 de dezembro, em Rio Branco, nos seguintes locais:

– Recepção da Sede da DPE/AC

Av. Antônio da Rocha Viana, nº 3057 – bairro Santa Quitéria

– Recepção do Sebrae no Acre

Av. Ceará, 3693, 7º BEC, Rio Branco

– Lojas dos Supermercados Araújo

– Lojas dos Supermercados Pague Pouco

Live Solidária

A iniciativa contará também com a Live Solidária Conexão do Bem, que será realizada no dia 6 de novembro, às 18h, no canal de Youtube do Sebrae no Acre.

A ação conta com o apoio do Governo do Estado do Acre, por meio do Gabinete da Primeira-Dama; Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio do Departamento de Inovação e Divisão de Educação em Direitos Humanos e Diversidade; do Centro Universitário – Uninorte; do Centro Universitário- U:verse; TV 5; TV Gazeta; Supermercados Araújo; Supermercados Pague Pouco; Mesa Brasil e Ouvidoria-Geral da DPE/AC.