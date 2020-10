Cuidar do bem-estar do servidor de saúde para que ele possa prestar melhor atendimento à população tem sido uma marca da gestão do governador Gladson Cameli.

Em Cruzeiro do Sul, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio da Coordenação de Saúde da regional do Juruá, Tarauacá e Envira, em parceria com o Hospital da Mulher e da Criança, promoveu nesta segunda-feira, 26, mais uma etapa do projeto “Seja Você sua Própria Heroína: Cuide-se” em alusão à campanha Outubro Rosa, de combate, prevenção e rastreamento precoce ao câncer de mama para as servidoras da maternidade.

Foram 15 dias de organização das atividades que levarão exames preventivos de colo uterino (PCCU ou papanicolau), mamografia, testes rápidos e consultas a todas as servidoras de unidades hospitalares sob a coordenação da Regional do Juruá.

Na maternidade de Cruzeiro do Sul, as atividades serão realizadas ao longo desta semana e 93 atendimentos serão prestados às servidoras da unidade. Também atendimentos psicológicos e nutricionais ficarão sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.

A recepção foi realizada no auditório da maternidade e contou com a presença do diretor-geral da instituição, Rafael Gomes; da coordenadora regional de Saúde do Juruá, Tarauacá e Envira, Catiana Rodrigues; da assessora de governo do Estado, Diani Carvalho, da secretária municipal de Saúde, Janaína Negreiros; de servidoras da unidade hospitalar e da banda de música do Exército Brasileiro.

A enfermeira-chefe da maternidade, Milagres Isabel Arista afirmou que os serviços serão destinados às servidoras são de extrema importância: “Estaremos garantindo diversos atendimentos a todas as nossas servidoras, temos esse conceito que precisamos cuidar de quem cuida. Quando uma gestão cuida do funcionário está contribuindo para o bem de toda a sociedade.”, avalia Milagres.

O diretor-geral da unidade destacou a importância da ação: “Em parceria com a Coordenação Regional de Saúde, foi possível realizar essa atividade voltada para nossas servidoras”.

Catiana Rodrigues agradeceu ao governo do Estado pelo apoio na realização das atividades. “Levar o conhecimento da importância da prevenção para as nossas servidoras tem sido fundamental para melhorarmos e aumentarmos os números de atendimentos no combate ao câncer de colo de útero e mama na região”, observou.