O candidato a prefeito de Rio Branco Jarbas Soster vem se mostrando uma excelente alternativa para o eleitor que está cansado da velha política. Empreendedor e com uma visão administrativa sem igual, Jarbas vem na contramão de tudo que já foi feito na administração da prefeitura de Rio Branco nos últimos trinta anos.

Dialogando com todas as classes sociais e todos os segmentos da sociedade, o candidato vem despontando na opinião pública e fortalecendo seu nome como a melhor alternativa para os munícipes que já não aguentam mais o atual modelo de gestão e o descaso com que são tratados por parte do poder público.

Com propostas boas e possíveis, Jarbas vem provando que quando se tem verdadeiro interesse e conhecimento técnico, Rio branco pode avançar em 4 anos o que regrediu nas últimas décadas.

Tendo como carro chefe de sua campanha um dos principais problemas da cidade, infraestrutura, Soster vem com propriedade mostrando a toda a população, que Rio Branco pode sim, ter todas as suas ruas com os devidos reparos de qualidade e, não somente o centro da cidade, como já é de costume, mas em todos os bairros, inclusive, e porque não principalmente, na zona rural.

Com um sentimento de abandono causado pelas últimas gestões, os cidadãos

rio-branquenses, anseiam por uma nova política, por um gestor que vá cumprir com o que fala e que tenha um olhar para os bairros que estão situados na periferia de Rio branco. Jarbas Soster é hoje a melhor escolha para o eleitor que quer ver Rio Branco AVANÇAR!