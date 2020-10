Assessoria – A Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade, está realizando nesta segunda-feira (26), na Baixada da Sobral uma limpeza geral no Bairro Santo Afonso, nas proximidades da ETA com capina e retirada de entulho manual e mecanizada. Os serviços da zeladoria incluem ainda limpeza das áreas verdes e áreas de lazer.

As ações ocorrem de forma simultânea nos bairros São Sebastião, Aeroporto Velho, João Eduardo e Vale do Carandá. No entorno do Centro de Integração de Esporte, ao Lado do Ginásio Coberto, aonde tem a pista de caminhada e o posto de saúde a limpeza é geral.

Paralelo a Prefeitura, por intermédio da Secretaria de Zeladoria está realizando a limpeza e dando manutenção no córrego do Vale do Carandá, manancial que cruza os bairros Bahia Nova e Bahia Velha. Na Rua Bandeirantes (Bahia Velha) o município executa a limpeza do canal principal.

“Essa é uma preparação para as chuvas que vão se intensificar a partir de agora. Estamos fazendo essas manutenções preventivas para que não traga problemas para os moradores”, explicou o secretário da Zeladoria Kellyton Carvalho.