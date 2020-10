Por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), a Prefeitura de Rio Branco tem avançado com uma série de obras estruturantes de drenagem, tapa-buracos e pavimentação, por toda a cidade. O projeto é executado com recursos do tesouro municipal e visa melhorar a acessibilidade de pessoas e a trafegabilidade de veículos.

A Seinfra segue orientação da prefeita Socorro Neri de atender as vias estruturantes da capital e, também, atender as pequenas ruas da cidade, de menor extensão e largura, mas não menos importantes, levando melhores condições e acessibilidade à população. Uma passarela de cerca de 80 metros de extensão está sendo construída pelo município interligando a Travessa Rádio Farol (Aeroporto Velho) a Rua do Barro (Ayrton Senna), ligando em definitivo os dois bairros.

Em 2020, os investimentos na área de infraestrutura já beneficiaram mais de 79 ruas, nos bairros: Aeroporto Velho, Ayrton Senna, Bahia Nova, Boa União, Boa vista, João Eduardo l e ll, Palheiral, Pista e Sobral. Os serviços avançam para os bairros São Sebastião, Plácido de Castro e João Paulo.

A prefeitura revitalizou todas as ruas do bairro Boa União, localizado na Baixada da Sobral, devolvendo perpendicular direito de acessibilidade a população que vivia isolada dentro de suas próprias casas, devido a precariedade das vias do bairro.

Morador da Rua Plácido de Castro, bairro Aeroporto Velho, que recebeu tapa-buracos com asfalto, Alberto Carlos dos Santos, avaliou positivamente a intervenção. “Faz tempo que não acontecia melhoria no pavimento. Estou achando legal. Vai tirar o povo da lama. Aqui, quando chovia, ninguém aguentava. Melhorou bastante. É importante também que a população faça sua parte, limpe pelo menos a frente de suas casas”, relatou Alberto.

O intuito da gestão Socorro Neri é levar melhorias para ruas que apresentem essas características, ou seja, ruas com pavimento desgastado, melhorando as condições de circulação. A Prefeitura transformou a antiga Estrada da Sobral em Avenida Sobral com ciclovia, bem sinalizada e com iluminação de LED, melhorando a segurança de todos que utilizam a via para o trabalho e acessar serviços.