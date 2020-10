Uma carga de mais de 18,8 mil cigarros contrabandeados foi flagrada, nesse sábado (24), durante patrulhamento do Grupo Especial de Fronteira do Acre (Gefron) em uma chácara na zona rural de Epitaciolândia, no interior do Acre.

O delegado responsável pelo Gefron, Rêmulo Diniz, contou que a equipe fazia levantamento de cigarreiros, contrabandistas, que costumam carregar cigarros de origem boliviana por ramais clandestinos da região quando foi feito o flagrante.

“Descobrimos uma chácara armazenando e embarcando cigarros em veículos de passeio para trazer para a capital. No local, foram apreendidos além das 40 caixas de cigarros, dois veículos que estavam lotados de cigarro, e duas armas de fogo”, disse o delegado.

Duas pessoas foram presas em flagrante por contrabando e levadas, junto com os materiais apreendidos, para a delegacia da Polícia Federal em Epitaciolândia. Do G1 Acre.