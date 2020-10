Assessoria – O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda, estudou a adesão ao limite de R$ 3,6 milhões do Simples Nacional e o aumento do parcelamento em até 60 meses para todas as empresas.

A pauta sempre esteve em discussão desde o início do governo e, agora, após estudos de impacto, prospecção e análises de cenários, teve um desfecho favorável à adesão. Atualmente, o valor do sublimite estadual do simples nacional é de R$ 1,8 milhões.

Com a nova faixa de acréscimo às microempresas e empresas de pequeno porte terão a oportunidade de aumentar o fluxo de caixa.

A medida trará estímulos aos investimentos empresariais e geração de mais empregos no Estado.

O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicáveis às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Abrange a participação de todos os entes federados (União, estados, Distrito Federal e municípios).

Data: 27.10.2020 – terça-feira

Horário: 10h

Local: Palácio Rio Branco