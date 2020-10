A deputada estadual Maria Antônia e o presidente estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) Dêda, participaram no fim da tarde desta segunda-feira (26) de um dos maiores encontros de bairro já registrado no município de Brasileia.

Desta vez o encontro aconteceu no bairro Leonardo Barbosa, onde na oportunidade os moradores deixaram suas residencias para prestigiarem com muita alegria e entusiasmo a atividade política em apoio a candidata à prefeita Fernanda Hassem e o candidato a vice-prefeito Carlinhos do Pelado.

Ao fazer o uso da palavra, a deputada maria Antônia falou do imenso prazer em poder participar de uma atividade tão linda como estava o encontro de bairro do Leonardo Barbosa.

“Eu gostaria de dizer a todos vocês que eu e meu esposo Dêda estamos muito felizes de está junto à vocês para apoiarmos a nossa querida candidata Fernanda Hassem, onde nós acreditamos de fato que é a melhor opção para o nosso amado município, e nós estamos acompanhando a luta da nossa prefeita em deixar a cidade na melhor forma e os trabalhos tem que continuar, eu estou sempre a disposição da nossa população e contamos com o apoio de todos vocês”, destacou a parlamentar.

Os candidatos a vereadores pela coligação Brasileia no Rumo Certo também participaram do ato político. Coligação esta que vários partidos aderiram a campanha, dentre eles estão: PT, PSB, PROS, PCdoB, PSDC, Solidariedade e Progressistas.