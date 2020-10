A prefeita Socorro Neri esteve na Baixada da Sobral na manhã deste domingo, 25, para conhecer e conversar com seu Edi Carlos de Aquino, feirante que trabalha na região e que foi abordado de maneira equivocada pela fiscalização do município.

“Fui acompanhar as providências e reforçar ao senhor Edi Carlos que não concordo com a postura adotada pela fiscalização. Os fiscais têm autonomia funcional e a atuação deles deve se fundamentar na legislação. Todavia, considero que, em qualquer situação, o bom senso e o respeito devem prevalecer. O caso concreto será devidamente apurado”, disse a prefeita durante conversa com seu Edi Carlos.

A gestão da prefeita Socorro Neri sempre foi pautada pelo respeito aos cidadãos e a dimensão educativa da fiscalização. Ao tomar conhecimento do ocorrido de ontem com o feirante informal, ela determinou que equipe a Secretaria Municipal Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico (Safra) imediatamente desse suporte material e técnico para a inclusão feirante em programas desenvolvidos pela Prefeitura.

Seu Edi Carlos agradeceu a atitude da prefeita diante da situação. “Estou muito satisfeito por ela ter vindo até aqui conversar pessoalmente comigo. Ela me falou que não concorda com essa forma de abordagem e estou muito agradecido pelo acolhimento. O mais importante é que o problema foi resolvido”, disse.

Veja o vídeo: