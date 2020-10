Uma multidão foi as ruas do município de Porto Walter para prestigiar e declarar apoio ao candidato à prefeito pelo PROS, Arnoldo Lima, e o candidato a vice-prefeito, Auricélio Gonçalves (PP).

Ao som de “nós ta de boa, se melhorar estraga, eu já tô vendo o tamanho da lapada” o maior ato político foi registrado no município de Porto Walter, onde a multidão transmitiu alegria e entusiasmo para que passava perto do ato político que contou com a participação dos candidatos à vereadores da coligação Porto Walter para todos composta pelos partidos: PROS-PP-PSB e PDT.

Diante da animação que estava na atividade política, foi visível o apoio da população de Porto Walter a candidatura de Arnoldo Lima, que surge para a população como uma esperança de trazer de volta o progresso ao município.

Para onde olhava era possível ver as bandeiras do 90 agitando o ambiente, sem dúvidas, Arnoldo mostrou sua força polícia proveniente de uma união verdadeira com o povo.

Veja o Vídeo: