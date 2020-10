O detento Aldemir de Freitas Lopes, de 44 anos, foi achado morto na noite deste sábado (24) dentro da cela em que cumpria pena na ala de Saúde Mental do Complexo Penitenciário de Rio Branco.

Em nota, o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), disse que Lopes foi achado morto na hora da entrega do jantar. O preso ficava em uma cela individual da ala.

“A equipe de plantão verificou que o preso não respondia e não levantava da cama. Ao adentrar à cela, perceberam que Aldemir de Freitas não estava respirando”, diz a nota.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas constatou o óbito.

“Quanto a causa da morte, o Iapen aguarda a divulgação do laudo da perícia técnica que informará as reais circunstâncias da ocorrência do óbito.” Do G1 Acre.