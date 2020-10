A deputada estadual Maria Antônia e o presidente estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Dêda, realizaram neste domingo juntamente com o ex-prefeito de Epitaciolândia, Zé Ronaldo, visitas na comunidade da Estrada Velha, precisamente na residencia do Senhor João Ferreira onde atraiu a presença de moradores daquela redondeza.

Além do casal estava também o candidato à prefeito, delegado Sérgio Lopes, o candidato a vice-prefeito Professor Soares e candidatos à vereadores, onde foram recebidos com muita alegria e animação pelos moradores.

Após a reunião que aconteceu na residência do sr. José, Dêda e Maria Antônia juntamente com os candidatos delegado Sérgio Lopes e prof. Soares, seguiram para uma atividade na comunidade do Prata, ambos na zona rural de Epitaciolândia.

Na Comunidade do Prata, Dêda, Maria Antônia, delegado Sérgio Lopes e professor Soares foram muito bem recebidos, onde na oportunidade conversaram com os moradores lá presente e a animação tomou de conta.