O que era tormento e dor de cabeça para servidores em gestões anteriores, hoje é sinônimo de marca e pontualidade. A prefeitura autorizou ainda na sexta-feira (23) o depósito dos valores a receber dos trabalhadores de todas as secretarias da administração municipal.

Por conta da PANDEMIA do coronavirus, o pagamento será escalonado e concluído até dia 30. Essa tem sido uma medida para evitar aglomerações no banco e assim prevenir que as pessoas tenham risco ao ir sacar seu salário.