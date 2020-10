Assessoria – A prefeita e candidata à reeleição, Socorro Neri40, recebeu no fim da tarde desta quinta-feira, 22, do presidente em exercício da Associação de Servidores do Município de Rio Branco (Assemurb), José Augusto, um documento com uma série de propostas elaboradas pelo órgão com melhorias para os servidores da capital acreana.

Socorro Neri40 garantiu que todas as reivindicações de melhorias salariais e de condições de trabalho apresentadas pelas categorias trabalhistas de Rio Branco devem ser analisadas no início de 2021, se eleita no dia 15 de novembro.

“Todas as reivindicações, que são justas, serão levadas à mesa de negociações já em janeiro. Elas já estão conosco e, se vocês me derem uma oportunidade de ter um mandato completo de quatro anos, iremos negociar as mais importantes com as categorias”, declarou.

A prefeita pontuou que a capital têm problemas que precisam de uma atenção especial, como, por exemplo, no caso dos servidores públicos que recebem complementação para um salário mínimo. Segundo ela, essas questões precisam ser resolvidas com mais urgência.

Em sua fala aos servidores municipais, Socorro Neri40 também citou a queda no repasse de recursos públicos ao município neste ano.

“Eu preciso ser muito verdadeira com vocês, porque é dessa forma que eu sou, nos preocupa que para 2021, a previsão é que os valores do nosso orçamento são menores do que os valores deste. Ninguém contava com essa questão da pandemia, mas se assim for da vontade de vocês, vamos continuar dando passos seguros e sustentáveis para resolver cada situação no seu devido tempo”.

O presidente em exercício da Assemurb, disse que reconhece o esforço que a administração da prefeita Socorro Neri40 tem realizado e o compromisso de sua gestão com os servidores da capital acreana. “Nós, servidores, damos uma importância muito grande para uma gestão que gosta de trabalhar e que sabe zelar pelos recursos, isso é muito importante nesse momento. A senhora está de parabéns pelo trabalho realizado, e por sua sensibilidade acreditamos que a senhora vai ter uma atenção ainda mais justa conosco”, encerrou.