Assessoria – Fazendo parte do Programa Prefeitura na Comunidade, a Secretaria de Obras de Cruzeiro do Sul deu início neste sábado, 24, aos serviços de tapa buracos na Vila Lagoinha. O local deve ser contemplado nos próximos dias com os demais serviços da prefeitura, fazendo parte das atividades.

A subprefeita Fabiana Miranda explicou que esta era uma antiga reivindicação.

“Só temos que agradecer o prefeito Clodoaldo Rodrigues, que não tem medido esforços para atender as nossas demandas e de todas as localidades. Essa era uma reivindicação antiga, e ele está dando solução”, agradeceu a subprefeita.

O secretário Municipal de Obras, Mauro Barbosa destacou que as mesmas ações já foram realizadas na Vila Santa Luzia , e na próxima semana serão levadas para o Deracre, para Assis Brasil e para as demais vilas no decorrer do mês.

“Estamos contemplando todas as vilas, com a determinação do prefeito Clodoaldo Rodrigues, levando esses serviços essenciais para nossa população tão querida”, falou o secretário.

O Prefeito Clodoaldo Rodrigues destacou que atender as vilas rurais com os mesmos serviços da cidade tem sido um de seus compromissos.

“Desde que assumi a gestão, criamos o Projeto Prefeitura na Comunidade, levando todos esses serviços. Aqui na Lagoinha estamos começando com as ações de tapa buracos e recuperação de ramais”, destacou.