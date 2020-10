A Prefeitura de Rio Branco realiza ao longo deste sábado, 24, mais uma ação do Programa Saúde na Comunidade. Desta vez, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) leva atendimentos de saúde à Comunidade Aquiles Peret, localizada na BR-364 KM 8 – Ramal do Romão km 3.

“Trazemos, hoje, consultas, testes rápidos, que incluem o teste da covid-19, PCCU, pré-natal, farmácia com medicamentos da atenção básica de saúde, e até mesmo atualização da caderneta de vacinação e do cadastro dos beneficiários do Bolsa Família”, explicou Rejiane Almeida, coordenadora do Saúde na Comunidade, a todos os presentes.

Mais saúde

Uma das primeiras a chegar ao local foi a Dona Maria Francisca da Silva, 98 anos de idade, que acompanhada pelo filho Rosário Silva, passou pela triagem, aferiu a glicemia, pressão arterial e passou pela consulta de enfermagem. “É muito bom essa ação porque a gente tem saúde perto de casa”, disse a idosa.

Quem também aproveitou a oportunidade para conferir a saúde de toda a família foi a Maria Conceição Páscoa e o esposo Edivan Lima, que estavam acompanhados das filhas Lauana Pauline, 17 anos, Andessa, 9 anos, e a pequena Ana Lívia, 6 anos. “A prefeitura está de parabéns em pensar na saúde de todos. Uma ação como essa facilita bastante a vida da gente, assim toda a família pode verificar a saúde, as meninas eu vou atualizar as vacinas”, disse Maria que está gestante de cinco meses.

A xará, Maria da Conceição Vasconcelos, também levou o pequeno David Luiz, 6 anos, para consulta e atualização da caderneta de vacina. “É muito esse atendimento pertinho de casa. Eu acho que está ótimo”, disse.

Atendimento itinerante em números

De acordo com dados da SEMSA, mesmo enfrentando os desafios impostos pela pandemia causada pelo novo coronavírus, o atendimento itinerante, por via terrestre, iniciou ações no primeiro dia de julho e já realizou 23 atendimentos até o final de semana passado.

Os 23 atendimentos beneficiaram mais de 23 comunidades da zona rural de Rio Branco, beneficiando 2.562 moradores de aproximadamente 110 ramais, com consultas médicas, de enfermagem e demais atendimento da rede de atenção básica de saúde.