A executiva estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), na pessoa do presidente Dêda e a executiva municipal de Brasileia, na pessoa do presidente prof. Naldo vem através desta nota lamentar profundamente a tragédia que ceifou a vida de duas pessoas maravilhosas e queridas.

Sem dúvida, o falecimento do Ex-vereador Jonas Sivirino Bandeira (que já foi presidente do PROS em Brasileia) e o filho Gabriel Melo Bandeira deixou uma lacuna muito grande nos corações de familiares e amigos que estão passando por este momento difícil.

A família PROS deixa os mais sinceros sentimentos para toda a família, pela perda do seu ente querido. Que estas palavras possam servir de algum conforto a todos vocês em hora tão terrível. Pois sabemos que não há nenhuma dor que se compare à perda de um ente querido. Não há nada que repare o sofrimento de ver alguém que amamos partir, principalmente quando se trata de duas pessoas em um único momento.

Para quem fica, resta a saudade, a tristeza e a inconformidade. O tempo não irá apagar a dor a saudade e principalmente as boas lembranças, mas certamente irá apaziguar e amenizar tamanho sofrimento.