O motociclista Ivanilde Conceição de Oliveira, de 49 anos, morreu na noite desta sexta-feira (23) após sofrer um acidente de trânsito na Estrada do Amapá, no Segundo Distrito de Rio Branco. De acordo com o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), a vítima colidiu contra um caminhão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas Oliveira não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. O corpo vai ser levado para o Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos e após isso vai ser liberado para a família.

Ainda segundo o Ciosp, não é possível informar a causa do acidente, pois a perícia ainda vai ser feita. O motorista do caminhão ficou no local até chegada da polícia. Do G1 Acre.