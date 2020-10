A população do município de Brasileia foi surpreendida por uma notícias muito triste na manhã deste sábado, 24, onde segundo informações repassadas à redação do site 3 de Julho Notícias, o ex-vereador do município, Jonas Sivirino Bandeira, e o filho Gabriel Melo Bandeira foram há óbito.

O triste acontecimento teria ocorrido enquanto Jonas e seu filho trafegavam no Ramal do km 67, da Estrada do Pacífico (Ramal do Porto Carlos), em uma motocicleta, quando perderam o controle do veículo, o que ocasionou o acidente fatal. Não se sabe até o momento, o que teria ocasionado o acidente.

Nas redes sociais, a comoção é muito grande, onde familiares e amigos deixam suas homenagem com o último adeus, pois tanto Jonas como seu filho e toda a família são pessoas muito queridas no município. Afinal, enquanto vereador, Jonas contribuiu para o desenvolvimento do município, e como um bom político sempre estava envolvido na política local.

A redação do site 3 de Julho Notícias lamente profundamente o ocorrido e nos solidarizamos com a família enlutada. Pedimos a Deus que conforte o coração de familiares e amigo neste momento difícil de muita dor.

Mais informações a qualquer momento