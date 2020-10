O candidato Jarbas Soster, do Avante, durante agenda neste sábado (24) em Rio Branco falou que vai priorizar os bairros periféricos e começar a trabalhar dos bairros até o Centro. Ele disse ainda que a cidade tem muitos problemas de infraestrutura e afirmou que um dos mais graves na atual gestão é em relação à execução de serviços na manutenção viária.

“Temos denunciado nos órgãos de controle, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas a má aplicação, por exemplo, da massa asfáltica, sem critério técnico, sem apego às normas. São muitos problemas relacionados à malha viária, são serviços executados praticamente quatro vezes no mesmo ano. Nossa ideia é levar economia à gestão pública. Vamos começar um trabalho da periferia para o Centro, porque hoje só o Centro da cidade está sendo atendido e quando os serviços chegam na periferia são de péssima qualidade.”

Candidato participou de caminhada no bairro Calafate, carreata com concentração em frente ao Parque Chico Mendes e ainda caminhada no bairro Rosa Linda. Do G1 Acre.