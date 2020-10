A deputada estadual Maria Antônia (PROS) e o presidente estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Dêda, realizaram durante todo o dia deste sábado (24) visitas na comunidade da Pinda, localizada no km 59 da Estrada do Pacífico.

Além das visitas, o casal também participou da inauguração de um galpão e diversas atividades que foram desenvolvidas no decorrer do dia. A inauguração aconteceu na residência do presidente da Comunidade Sr. Maricil e recebeu com muita alegria e entusiasmo o casal Dêda e Maria Antônia.

Na oportunidade, Dêda e Maria Antônia agradeceram os moradores da Comunidade, que se fizeram presentes na atividade, pelo carinho e recepção e falaram deste momento importante em que estão todos juntos.

“Eu e meu esposo Dêda gostaríamos de agradecer à todos vocês pelo carinho que vocês tem pela gente é muito gratificante ser sempre bem recebido por pessoas maravilhosas assim como vocês e o importante é darmos a devida importância para os momentos bons que a vida nos proporciona, estamos sempre a disposição de vocês, esta comunidade nos traz boas energia”, concluiu a parlamentar.