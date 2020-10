Um casal de militantes do candidato à prefeitura de Rio Branco Tião Bocalom (PP) foi vítima de um assalto na noite dessa sexta-feira (23) na frente do comitê, no Conjunto Bela Vista, em Rio Branco.

O assalto ocorreu por volta das 20h30. Segundo informações da assessoria do candidato, no momento do roubo, várias pessoas estavam saindo do comitê, mas, quando viram a dupla de criminosos se aproximando correram para dentro do imóvel e trancaram a porta.

Os dois homens armados chegaram em uma motocicleta e anunciaram o assalto. Em seguida, um deles desceu e roubou a moto do casal e um celular.

A Polícia Militar foi acionada, fez buscas na região ainda na noite de sexta, mas nenhum dos criminosos foi localizado. A motocicleta do casal foi recuperada na madrugada deste sábado (24). Do G1 Acre.