A prefeitura do município de Brasileia vem trabalhando ao máximo para fazer com que o município desenvolva. Essa semana, os trabalhos da prefeitura através da Secretaria de Obras iniciaram no Km 19, Ramal .onde irá contemplar várias linhas é diversas comunidades.

Mais uma frente de serviço sendo desenvolvida no município. Os maquinários entraram a todo vapor com o objetivo de realizar todo o melhoramento do ramal.

“Estamos trabalhando em prol de uma cidade mais desenvolvida, parabéns para a prefeitura de Brasileia e aos moradores dessa região que estão muito felizes com a entrada dos maquinários e o melhoramento desse ramal, meu muito obrigado aos operadores que estão nessa missão”, destacou o Secretário de Obras Lima Andrade.

Trabalho realizado com recursos próprios, para tornar melhor a acessibilidade dos moradores e transporte da produção dessa comunidade rural. A obra muda a realidade dos moradores e produtores da região.