Faltando 24 dias para o dias das eleições, o Instituto Real Time Big Data, contratado pela TV Gazeta/Rede Record, divulgou nesta sexta-feira, 23, os números das intenções de votos do eleitorado em Rio Branco. De acordo com o levantamento estimulado, os candidatos Minoru Kinpara (PSDB) e Socorro Neri (PSB) estão empatados com 27%. Já na terceira e quarta colocações, surgem Roberto Duarte (MDB) com 17% e Tião Bocalom (PP) com 16%. Daniel Zen (PT) registrou 2% e Jarbas Soster (Avante) e Jamyl Asfury (PSC), marcaram 1%, cada. Branco ou nulo marcou 5% e não souberam ou não responderam registraram 4%.

Já no questionário espontâneo, Socorro aparece na frente com 20% e Kinpara com 13%. Bocalom aparece com 10% e Duarte com 9%. Outros candidatos registram 2%. Branco e Nulo Registram 13% e não souberam e não responderam marcaram 33%.

Com relação a rejeição, quando o eleitor é perguntado em qual dos candidatos ele não votaria de jeito nenhum, o candidato petista Daniel Zen lidera com 21%. Na segunda colocação, surge o Progressista Bocalom 16% e na terceira posição aparece a socialista Socorro com 15%. Duarte, Kinpara, Soster e Asfury marcaram 7%, 6%, 4% e 3%, respectivamente. O quesito rejeito todos marcou 7% e não rejeitar nenhum candidato registrou 9%. Não souberam ou não responderam marcaram 12%.

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 850 pessoas e foi realizada entre os dias 17 a 21 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Acre com o número AC06308/2020. Por ac24horas