Durante os dias 21, 22 e 23 de outubro, os Conselheiros Tutelares e a equipe do CRAS (Centro de Referencia de Assistência Social) do município de Rodrigues Alves passaram por uma extensa capacitação.



A capacitação também contou com a participação dos Conselheiros Tutelares do município de Mâncio Lima.



A Capacitação visou capacitar ainda mais os profissionais que compõem o SGD (Sistema de Garantia de Direitos), ou seja, todos os técnicos que fazem parte da rede de atendimento voltado para o público infanto- juvenil do município.



O Curso foi uma parceria entre Prefeitura de Rodrigues Alves, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), ASCONTAC (Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Acre) e a SEASDHM (Secretaria de Estado de Assistência Social dos direitos Humanos e Politicas para Mulheres).



“Foi bom receber os capacitadores de Rio Branco em nosso município, sempre estaremos de portas abertas e estamos a disposição para colaborar coma política de atendimento voltada para as crianças e adolescente de Rodrigues Alves” finaliza Márcia Queiroz, Secretária Municipal de Assistência Social.

