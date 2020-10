Assessoria – A Fundação FCCV realizou, na semana passada, um faxinaço na Unidade Básica de Saúde (UBS) 25 de Agosto, no bairro 25 de Agosto, em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul. As ações vão ajudar a qualificar ainda mais o atendimento à população do município.

Esta atividade integram o Projeto Faxinaço, que tem como objetivo combater focos de mosquitos transmissores de doenças e promover uma limpeza geral dos locais. Com este serviço, as unidades de saúde passam a ter também um ambiente ainda melhor para para profissionais e pacientes.

Estas ações integram o Projeto Saúde em Foco, desenvolvido em parceria entre a FCCV e a Prefeitura com o objetivo melhorar o atendimento à saúde da população de Cruzeiro do Sul.