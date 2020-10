O ex-presidiário Carlos Henrique Alves da Silva, de 25 anos, morreu no pronto-socorro do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, no interior do Acre após levar dois tiros. O homicídio ocorreu na noite dessa quinta-feira (22) enquanto a vítima comia em uma lanchonete na Rua Santa Luzia, no bairro Cristo Libertador.

A Polícia Militar na cidade informou que Silva estava no local quando dois homens chegaram em uma motocicleta e o garupa desceu armado já em direção a ele. Ao se aproximar da vítima, o criminoso iniciou os disparos.

Mesmo com o ex-presidiário já ferido com dois tiros, sendo um no peito e outro no abdômen, o criminoso colocou a arma na direção da cabeça dele e tentou efetuar mais disparos, mas a arma falhou. Em seguida, a dupla fugiu do local.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levada ao hospital da cidade, mas ao chegar no local, não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo de Silva foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco para os devidos procedimentos.

A polícia chegou a fazer buscas pela região, mas ninguém foi preso. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil da cidade. Do G1 Acre.