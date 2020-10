A deputada estadual Maria Antônia e o presidente estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Dêda, declararam apoio a candidata à prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, e participaram de um grande bandeiraço que aconteceu na Avenida Dr. Manoel Marinho Monte, a via mais movimentada do município.

Além do Casal Dêda e Maria Antônia, o ato político com a participação de outras lideranças como: candidata à prefeita Fernanda Hassem, candidato à vice-prefeito Carlinhos do Pelado, candidatos à vereadores pela Coligação Brasileia no Rumo Certo e outros.

Ao som de “meu coração é vermelho” a atividade mega animada atraiu um grande número de apoiadores e simpatizantes que saíram do conforto de suas casas para mostrar que estão todos juntos com Fernanda Hassem e Carlinhos do Pelado, onde juntos mostraram sua força.

Vários partidos aderiram a campanha da coligação Brasileia no Rumo Certo, dentre eles estão: PT, PSB, PROS, PCdoB, PSDC, Solidariedade e Progressistas. Vale destacar que a maioria dos partidos contam com uma chapa completa de candidatos à vaga de vereador no município que levarão o nome de Fernanda Hassem e Carlinhos do Pelado.