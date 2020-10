A deputada estadual Maria Antônia (PROS) e o presidente estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Dêda, estiveram participando da inauguração do Comitê municipal do candidato à prefeito Manoel Maia (DEM) e o candidato à vice-prefeito Richard (PROS).

Além do casal Dêda e Maria Antônia, outras autoridades também marcaram presença para prestigiar a maior coligação do município de Capixaba, como: deputado federal Alan Rick (DEM), ex-deputado Moisés Diniz (representando o governo do estado, que já declarou apoio a chapa majoritária composta pelos candidatos Manoel Maia e Richard) e os 49 candidatos a vereadores pela coligação Renovação e Esperança.

Ao fazer o uso da palavra, o presidente do PROS, Dêda, falou da alegria de poder está fazendo esta composição em Capixaba, pois entendeu que é o melhor para o município: “Quero dizer para o povo de Capixaba que eu fico muito honrado de vir aqui dizer à vocês que, você Manoel, juntamente com o Richard, será o melhor para esta Cidade. Eu quero dizer para você Alan, que quando eu crescer quero ser igual a você. Você é o Cara, você é um dos deputados que eu mais admiro!! Nós estamos aqui para dizer à você Manoel que estamos a disposição do seu futuro mandato para te ajudar”, destacou.

A deputada Maria Antônia também se pronunciou durante o evento: “Eu fico muito feliz de poder fazer parte da união com essas duas pessoas, Manoel e Richard, que são pessoas muito humanas e eu tenho certeza que Capixaba vai ganhar muito com vocês e se for da permissão de Deus porque, Moisés, eu acredito que tudo é com a permissão de Deus e a gente pede que se eleito forem, vocês tratem bem a população de Capixaba porque o prefeito tem que ser um bom prefeito e um bom administrador”, concluiu.

A inauguração aconteceu na Avenida Edmundo Pinto (local onde está localizado a sede do comitê) e reuniu uma multidão de apoiadores e simpatizantes de declararam apoio à chapa majoritária.

Além de contar com o maior número de candidatos à vereador, a Coligação Renovação e Esperança conta com o apoio dos partidos: Democratas, PROS, PSL, PSDB, Progressistas e Solidariedade. Após o término da inauguração do comitê, a multidão seguiu para um bandeiraço e caminhada nas ruas de Capixaba.