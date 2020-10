A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), inicia nesta quinta-feira (22) a manutenção da Estrada do Barro Vermelho que dá acesso a Vila Jorge Kalume. O objetivo é garantir acessibilidade da comunidade e facilitar no transporte dos produtos agrícolas.

O secretário adjunto da Seinfra, Marcos Venícios, inspecionou no fim da tarde de quarta-feira (21), o andamento do trabalho que avançou consideravelmente no que tange aos remendos profundos. “A orientação da prefeita Socorro Neri é oferecer condições de acesso de veículos e de pessoas, além de realizar um tapa-buraco completo, a partir da BR-364, até a sede da Jorge Kalume, incluindo as vias centrais da vila”, disse.

Segundo ele, esse trabalho de recuperação da estrada, com tapa-buraco se dá em dois momentos, primeiro, a Prefeitura trabalhou nos remendos profundos para depois aplicar a parte de asfalto. No ramal, depois da vila, está sendo feito uma melhoria com piçarra e revitalização de solo nos pontos críticos, em cerca de 4.400 metros de ramal.