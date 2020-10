Depois de concluir os serviços de terraplanagem e imprimação, a Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), realizou a pavimentação asfáltica da Travessa Castelão em sua totalidade, trecho, reivindicado pela população há mais de três décadas. Obra representa a realização de um antigo anseio dos moradores da localidade.

A Prefeitura concluiu a pavimentação da via e realizou também o tapa-buraco de outras ruas da região, e agora, finaliza o asfaltamento da via que servirá como alternativa de trânsito para a interligação dos bairros são Francisco e Eldorado. Seu Antônio Santos Silva, morador da Travessa Castelão, no São Francisco, fez questão de agradecer a obra, feita pelo município.

“Agora tenho rua asfaltada de um lado e do outro da casa, uma benção, melhorou cem por cento. Facilitou para mim e para todos moradores da área. As vezes o carro não vinha sequer deixar água por que não tinha acesso. Tive que levar minha irmã nos braços até a rua principal do São Francisco para atendimento médico no Pronto Socorro, não tinha rua, e isso, durou muitos anos. Estou satisfeito, numa emergência, o Samu encosta aqui ou qualquer outro carro, em qualquer hora da noite ou do dia, e tanto faz ser no inverno ou no verão, o acesso para o transporte está aí a vontade”, disse Antônio.

Morador do local há mais de 30 anos, Antônio Santos Silva, lembrou das dificuldades pela falta de acesso. Segundo ele, entrava prefeito e saía prefeito e ninguém fazia nada, além de promessas. “O prefeito que a Socorro Neri sucedeu, disse aqui em casa, que a rua não sairia, porque, para fazê-la tinha que mudar o nome da rua, visto que, já tinha sido liberado verba para o serviço e constava como se tivesse sido feita a rua, quando na verdade, o que tinha era uma trilha cheia de buracos. Depois que ele saiu ficou a senhora Socorro e olha o resultado! Para você ver como é que é, a Socorro Neri construiu e não foi só essa rua, outras também”, completou.