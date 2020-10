A polícia Federal do Acre emitiu uma nota prestando mais esclarecimento à sociedade acreana que foi surpreendida pelas notícias divulgadas sobre a deflagração da “Operação Res Principis” na manhã desta quinta-feira (22).

A operação foi desencadeada com o intuito de desarticular grupo criminoso que, de forma estruturada, fraudou contratos públicos no âmbito das gestões passadas da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac).

Veja abaixo a nota da Polícia Federal:

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (22), a “Operação Res Principis” na capital acreana, Rio Branco, e em Chopinzinho, no interior do Paraná, visando desarticular grupo criminoso que, de forma estruturada, fraudou contratos públicos no âmbito das antigas gestões da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac).

Aproximadamente 100 Policiais Federais cumprem 26 mandados de busca e apreensão, sendo 25 em Rio Branco e um em Chopinzinho/PR.

No Acre, os mandados estão sendo cumpridos na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), nas casas de servidores e ex-servidores públicos, bem como de empresários da capital acreana.

Além dos mandados de busca e apreensão a Justiça determinou a suspensão dos exercícios das atividades pública de dez servidores da Aleac.

A operação é fruto de meses de investigação, que teve início quando membros do esquema criminoso, que agiam fraudando licitações de publicidade da casa legislativa no estado do Acre, buscaram aliciar servidores públicos para que impedissem a atuação dos órgãos fiscalizadores.

Com o aprofundar das investigações, verificou-se que tais membros da organização criminosa também praticavam diversos outros crimes dentro da Assembleia Legislativa, como “rachadinhas”, contratação de “funcionários fantasmas, concessões indevidas de passagens aéreas, entre vários outros.

Os alvos da operação responderão pelos crimes de organização criminosa, peculato, corrupção passiva e ativa e fraude às licitações.

O nome “Res Principis” se relaciona à nefasta atuação vislumbrada, voltada à malversação da coisa pública, em conceito que antagoniza a “res publica”.