A Fundação FCCV iniciou uma reforma na Escola Municipal José Saraiva de Freitas, na BR-364, Ramal 13, na zona rural, em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Na parte da madeira, está sendo realizada uma pintura. Também estão sendo realizados serviços na rede elétrica e em parte do telhado, com o objetivo de melhorar ainda mais o ensino na rede municipal de Cruzeiro do Sul.

Além da reforma, será construída mais uma sala de aula na Escola Municipal José Saraiva de Freitas. Esta nova escola irá suprir a demanda que existe devido ao crescimento da comunidade e, com isso, a unidade de ensino poderá matricular mais alunos.