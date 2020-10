A Fundação FCCV iniciou a construção de mais uma escola de madeira em parceria com a Secretaria da Educação de Cruzeiro do Sul. A unidade de ensino está situada na comunidade do Lago Tapiri – Rio Juruá, na zona rural, e atenderá a estudantes dessa região.

A Escola Tapiri terá cinco repetições, sendo duas salas de aula, uma secretaria, uma cozinha, um refeitório com dois banheiros (masculino e feminino) com um escovódromo.

A escola está sendo construída seguindo todos os padrões de segurança e qualidade e, com isso, vai proporcionar boas condições de ensino aos estudantes que moram na região do Lago Tapiri.