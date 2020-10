A Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), por meio do Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps), deu início ao Curso Operacional Integrado (COI) para as forças policiais na última segunda-feira, 19.

O curso, que possui duração de 60 horas, decorre de segunda a sábado e está dividido em aulas teóricas e práticas, sendo que a primeira modalidade de aula ocorre no Cieps e a segunda, no estande de tiro Século XIX, na estrada de acesso a Senador Guiomard. De acordo com a coordenadora pedagógica do COI, Helena Guedes, estas são a sétima e a oitava turma que participam do curso. No entanto, é a primeira vez que todas as forças estão integradas.

Nesta edição, as duas turmas estão divididas em 30 alunos da capital e do interior, sendo 15 da Polícia Militar, oito da Polícia Penal, cinco da Polícia Civil e dois do Corpo de Bombeiros. Segundo o coordenador do curso, tenente-coronel Otoni Miranda, os assuntos abordados nas aulas estão focados na vivência policial, tais como técnicas de algemação, armamento, munição e tiro, sobrevivência policial e abordagem de veículos e pessoas.

O policial militar e aluno do curso Janes Carlos Menezes vê a capacitação como um instrumento importante para a atuação das forças nas ruas. Além disso, diz também que a junção das forças faz com que o serviço seja otimizado e operacionalizado. “Como acontece de forma integrada, todas as instituições e órgãos de segurança passam a falar a mesma língua”, relata.