Mias Novela – Nos próximos capítulos da novela Laços de Família, da Globo, Camila (Carolina Dieckmann) e Helena (Vera Fischer) vão ter uma discussão acalorada por causa de Edu (Reynaldo Gianecchini). Na história, a jovem revelou que está apaixonada pelo namorado da mãe, mas ele decidiu continuar seu romance com Helena ao invés de trocá-la por Camila. Assim, a jovem ficará com o pavio curto e, na primeira oportunidade, brigará com a mãe.

Nas cenas, Camila e Helena começam a discutir por causa de Iris (Deborah Secco), que chegou ao Rio de Janeiro. Helena pedirá para a filha levar Iris para passear, mas a jovem não aceitará o pedido e ficará nervosa com a situação, já que não quer ficar de guia pelo Rio de Janeiro.

Então, Camila dispara: “Eu já entendi porque você trouxe essa garota para cá e fica empurrando ela pra mim. Pra me tirar de perto do Edu. É verdade, sim! Tá sempre arrumando um jeitinho de me tirar de perto dele”. Helena diz que não disputar nada com a filha, mas a jovem rebate.

“Eu não estou disputando nada não, mãe. Você que age como se sempre precisasse esconder as coisas de mim. Como se estivesse com pena da minha situação”, afirma ela. E Helena responde. “Estou querendo te poupar. O que você quer que eu faça? Que eu ponha as mãos na cintura e que diga: ‘Caia fora, ele é meu’?”.

Camila, então, assumirá que perdeu Edu para a mãe. “Não precisa fazer tanto. É de você que ele gosta mesmo, mãe. Esteja certa que você não corre o menor risco, está com todos os seus direitos garantidos”, conta. Assim, Helena diz que não quis dizer que iria sair com Edu porque não precisa se justificar quando vai sair com o namorado. Com isso, Camila finaliza: “Não precis dizer isso com tanta força. Eu não vou te tirar o namorado, mãe. Eu apenas gosto dele, só isso”.