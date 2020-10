Com muita festa e disposição para eleger pela primeira vez uma mulher para ocupar o cargo máximo do município de Rio Branco por quatro anos, mulheres de todas as regiões da capital acreana realizaram na noite nesta terça-feira, 20, um grande, bonito e emocionante ato em apoio a Socorro Neri40.

“Estou emocionada com esse carinho, com essa energia e com esse abraço que vocês me dão nesta noite. Me sinto ainda mais disposta e motivada em representar a força da mulher acreana, rio-branquense, que luta e sabe o que quer”.

Socorro Neri40 lembrou que em sua administração a maioria dos cargos no primeiro escalão são ocupados por mulheres. “Nós, eu e as mulheres que estão na gestão, não estamos fazendo nosso trabalho conforme a cartilha dos homens quando estão liderando. Nós estamos fazendo do nosso jeito, com a nossa sensibilidade, com nosso conhecimento e com o nosso olhar sobre a sociedade que é especial e único. Nós mulheres sabemos que esse mundo só será melhor quando ele for justo com todos: homens, mulheres, com todos os seres humanos”.

A prefeita disse que não se orgulha de ser a única mulher a concorrer a Prefeitura de Rio Branco e que gostaria de ver outras mulheres na disputa porque só assim, com participação de todos, é que a democracia será consolidada.

“A todas essas mulheres corajosas que estão lutando por uma vaga na Câmara Municipal minha gratidão e desejo que vocês tenham sucesso. Que vocês se coloquem na vida pública compreendendo a importância da nossa participação em todos os lugares da sociedade”.

Em sua fala, Socorro Neri40 disse também que é falácia dizer que para fazer gestão para as mulheres é preciso ter uma Secretaria das Mulheres. “Política para as mulheres a gente faz é com ações concretas, com orçamento colocado nessas ações, com desejo e propósito firme de querer fazer, como estamos fazendo, de forma transversal em todas as políticas públicas do município de Rio Branco. Estamos concluindo a reforma da Casa Rosa Mulher, um símbolo das políticas para as mulheres rio-branquenses, e que estava deteriorada desde 2015 quando teve a grande alagação. Compromisso com as políticas públicas para as mulheres é isso”.

Em Rio Branco, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) as mulheres representam 52% dos eleitores aptos a votar nas eleições 2020. Durante o evento, a prefeita Socorro Neri40 recebeu do Movimento Por Mais Mulheres Na Política, uma carta com 31 propostas para uma governança que pensa na mulher.

A bióloga, Sônia Tamburimi, disse que tomou a decisão de votar e apoiar a reeleição de Socorro Neri40 porque em pouco mais de dois anos ela já demonstrou responsabilidade, honestidade e competência para continuar a frente de Rio Branco.

“Eu tenho acompanhado o trabalho da prefeita e ela já imprimiu uma marca própria em pouco tempo. Nós mulheres somos assim. Eu olho pra ela e me sinto representada. São seis homens disputando a Prefeitura de Rio Branco contra uma única mulher, e infelizmente isso reflete bem o machismo que existe na nossa sociedade. É justo que nós mulheres tenhamos mais oportunidades e ocupemos lugares de destaque e liderança. Por esses motivos a prefeita Socorro Neri tem meu respeito, meu apoio e meu voto”, afirmou.

A técnica em enfermagem, Maria Santos, disse que a seriedade do trabalho de Socorro Neri40 a conquistou. “Tudo o que ela faz é bem planejado e executado com detalhes. É uma prefeita muito firme em suas tomadas de decisões e honesta quando diz o que dá e o que não dá pra ser feito”.