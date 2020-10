Uma denuncia feita ao comando do 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre, localizado na cidade de Brasileia, dava conta de uma motocicleta estaria às margens da BR-317 (Estrada do Pacífico), dentro do perímetro do município de Brasiléia.

Uma guarnição se deslocou ate o local, onde puderem verificar a veracidade da denuncia. Uma moto modelo Honda/Pop, placas MZV 4296, de cor amarela, estava abandonada no local por horas, até a chegada dos policiais por volta das 21 horas.

Ao verificarem pela placa no sistema, foi constatado que a moto teria sido roubada na cidade de Assis Brasil, localizada cerca de 110km de Brasiléia. O sinistro aconteceu por volta das 14 horas de terça-feira, dia 20.

O veículo foi levado para o pátio da delegacia em Brasiléia, onde foi descoberto o proprietário e seria restituída tão logo se apresentasse com os documentos. O autor do furto ainda não foi identificado e localizado.

Por Alexandre Lima / oaltoacre