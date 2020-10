A Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM) realizará de 19 a 23 de outubro uma capacitação com o curso de Guia de Visita Domiciliar, em Senador Guiomard.

O município está em fase de implantação do programa e após a capacitação irá atender 150 famílias. A finalidade é preparar a equipe municipal para atuar junto a elas e o curso será direcionado aos técnicos, supervisores, visitadores da Secretaria Municipal de Assistência Social e gestores do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

“Essa capacitação de implementação do programa aqui no município está sendo de fundamental importância. Iremos atender as famílias do Cadastro Único, crianças e usuários do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Estamos sendo capacitados para atender a essas demandas”, destacou a supervisora do programa em Senador Guiomard, Andreia de Barros Rodrigues.

A SEASDHM presta apoio técnico aos municípios formulando, em conjunto com a equipe técnica, o plano de ação de implantação do programa, além da elaboração de orientações técnicas que subsidiem o processo de implementação local, realizando o monitoramento técnico, administrativo e financeiro dos municípios participantes, inclusive com acompanhamento in loco, verificando se estão cumprindo adequadamente a metodologia e a periodicidade das visitas definidas.

O programa tem a finalidade de promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida. É coordenado pelo Ministério da Cidadania, que articula ações das políticas de assistência social, saúde, educação, cultura, direitos humanos e direitos da criança e do adolescente, tendo como fundamento a Lei n° 13.257 de março de 2016, Marco Legal da Primeira Infância. Atualmente o Acre conta com a implantação do programa em 20 municípios do estado.