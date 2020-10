A disputa em Assis Brasil é bastante acirrada e o desgastes da administração ZUM (PSDB), é um combustível a mais na disputa pela prefeitura da cidade. Pilique e Miriam formam a chapa do PCdoB e lideram a preferência do eleitorado local.

Com apoios decisivos como da deputada Federal Perpétua Almeida. Deputado estadual Edvaldo Magalhães e Jenilson Leite, Pilique faz uma campanha forte e com muita adesão, principalmente na zona rural, onde se concentra a maioria do eleitorado do município.